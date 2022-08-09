США обратились к России по вопросу Запорожской АЭС

По словам представителя администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон намерен работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу. Жан-Пьер уточнила, что России следует «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними».