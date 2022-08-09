В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
41 минуту назад

США обратились к России с призывом по вопросу Запорожской АЭС

Lenta.ru

Вашингтон призывает Россию вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской атомной электростанцией (АЭС), сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

США обратились к России по вопросу Запорожской АЭС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам представителя администрации американского президента Джо Байдена, Вашингтон намерен работать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по данному вопросу. Жан-Пьер уточнила, что России следует «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними».

В ООН назвали «самоубийственными» атаки Украины на Запорожскую АЭС

«Призываем также вернуть полный контроль над этими объектами Украине», — обратилась она к российской стороне.

5 августа украинские военные обстреляли из артиллерии территорию АЭС. Согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, министерство обороны России считает обстрел Киевом АЭС актом ядерного терроризма.

В мире,Джозеф Байден,Минобороны России,МАГАТЭ,Администрация США,Генассамблея ООН,ООН,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители