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1 час назад

СМИ: Зеленский решил продать Украину Западу

Елена Прошина

Планирующая на Украине массовая приватизация госпредприятий фактически означает, что Киев намерен продать страну Западу, пишет китайский портал Гуаньча. Перевод статьи сделал ИноТВ.

СМИ: Зеленский решил продать Украину Западу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора материала, полномасштабная передача госимущества в частные руки во время конфликта является нецелесообразной, поскольку выставить на продажу в Украине осталось только основные отрасли, связанные с национальной экономикой и благосостоянием населения, без которых будущее выживание страны окажется под большим вопросом. Более того по высокой цене в нынешней обстановки этого сделать все равно не выйдет, а это фактически означает распродажу государства по низкой цене.

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Автор статьи уверен, что прибыль от приватизации пойдет в карманы Зеленского, который по окончанию срока своего президентства сможет получить несколько паспортов и уехать за границу, и его команды. Кроме того, что и самой Украины уже не будет.

«Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад — пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдёт этого покупателя до того, как страна рухнет», — подчеркнул автор статьи.

В Гуаньча напомнили, что с 1 сентября Киев начнет новый раунд массовой приватизации госпредприятий. Соответствующие законы в Верховной раде уже приняли по указу Зеленского.

В мире,Верховная Рада,
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