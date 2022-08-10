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40 минут назад

Трамп считает, что Байдена предупредили об обыске в Мар-а-Лаго

ТАССиещё 6

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена заранее предупредили о планах ФБР провести обыск в поместье Мар-а-Лаго. Такое мнение Трамп высказал в своей социальной сети Truth Social.

В Белом доме прокомментировали обыски в поместье Трампа
Фото: EPAEPA

"Байден знал про это все, как он знал все о "бизнесе" Хантера (речь идет о Хантере Байдене, сыне нынешнего президента, которого республиканцы обвиняют в злоупотреблениях - прим. ТАСС)", - сказал он.

"То, что произошло вчера, и происходило задолго до этого было беспрецедентным нарушением прав всех граждан США. Обман за обманом, год за годом. Это все, что умеют радикальные левые демократы, это их жизнь, а стыда у них нет", - добавил Трамп.

Бывший президент при этом до сих пор не опубликовал копии ордера на обыск, который должны были вручить его представителям агенты ФБР, и списка изъятого имущества. Эти документы могли бы прояснить обстоятельства дела, а также позволили бы составить представление о законности действий ФБР.

Ранее в Белом доме заявили, что Федеральное бюро расследований США не предупреждало американского президента Джо Байдена заранее о намерении провести обыск в поместье Трампа.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ФБР,
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