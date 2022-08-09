В Белом доме прокомментировали обыски в поместье Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами заявила, что ни американский президент Джо Байден, ни его администрация не были в курсе обысков ФБР в имении экс-главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это произойдет», — сказала она.

Жан-Пьер не стала комментировать расследования, касающиеся бывшего президента, отметив, что минюст Соединенных Штатов ведет свои дела независимо от Белого дома, поэтому со стороны американской администрации было бы некорректно высказываться о данных действиях.