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33 минуты назад

Белый дом: президент Байден и его администрация не знали об обысках в имении Трампа

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге с журналистами заявила, что ни американский президент Джо Байден, ни его администрация не были в курсе обысков ФБР в имении экс-главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Белом доме прокомментировали обыски в поместье Трампа
Фото: Wilfredo Lee/APWilfredo Lee/AP

«Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это произойдет», — сказала она.

Жан-Пьер не стала комментировать расследования, касающиеся бывшего президента, отметив, что минюст Соединенных Штатов ведет свои дела независимо от Белого дома, поэтому со стороны американской администрации было бы некорректно высказываться о данных действиях.

Персонал в ужасе: в доме Трампа провели 9-часовой обыск

Ранее пресс-секретарь заявила, что американские власти призывают Москву прекратить все военные операции близ ядерных объектов Украины и вернуть контроль над ними Киеву. Она также отметила, что в Вашингтоне также продолжают следить за радиоактивностью на Запорожской атомной электростанции, добавив, что США не видят признаков повышенного или аномального уровня радиации.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Администрация США,ФБР,
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