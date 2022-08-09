В ООН сообщили о террористических планах "Исламского Государства"*

Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) призывают своих сторонников использовать конфликт на Украине и ослабление ковидных ограничений для атак в Европе. С таким предупреждением на заседании Совета Безопасности ООН выступил заместитель генсека организации, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков. Его слова приводит «РИА Новости».
Он считает, что таким образом террористы рассчитывают «посеять страх» и показать свою силу Западу.
Также, по мнению постпреда России при ООН Василия Небензя, ИГ и их сторонники могут попытаться использовать конфликт на Украине, чтобы заполучить легкодоступное оружие, которое сейчас «бесконтрольно» поступает Киеву из европейских стран. Данный аспект лишь увеличивает угрозы атак террористов-одиночек в ЕС, добавил Небензя.
Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что после захвата движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) власти в Кабуле в стране возросло число боевиков ИГ. По его словам, на сегодняшний день на территории государства находится до шести тысяч членов группировки.