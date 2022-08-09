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1 час назад

Экс-президент Чехии обвинил Запад в однобоком освещении конфликта на Украине

Елена Прошина

Запад освещает ситуацию на Украине лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важных вопросов, которые помогли бы разобраться в его причинах. Такое заявление в интервью iDnes.cz сделал бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

В Чехии обвинили Запад в однобоком освещении конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине приведет к «новому рабству и несвободе». В связи с этим Клаус призвал «перестать отмалчиваться по некоторым требующим решительной дискуссии вопросам». Например, о нарастающем уровне враждебности Украины к России и ее гражданам, а также об опасениях Москвы по поводу расширения НАТО.

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Клаус уверен, что однобокая пропаганда является чрезвычайно опасной, поскольку игнорирование многих аспектов не позволяет в итоге адекватно оценить издержки, которые западным странам приходится терпеть из-за своих поспешных решений о военной помощи Киеву и принятии украинских беженцев. Он подчеркнул, что поставки вооружений стране и усиление санкций против РФ никак не способствуют «урегулированию ситуации», а наоборот лишь усугубляют ее.

В мире,Вацлав Клаус,НАТО,
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