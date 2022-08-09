В Чехии обвинили Запад в однобоком освещении конфликта на Украине

Запад освещает ситуацию на Украине лишь с выгодных ему позиций и не затрагивает важных вопросов, которые помогли бы разобраться в его причинах. Такое заявление в интервью iDnes.cz сделал бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

По его мнению, однобокая западная пропаганда вокруг конфликта на Украине приведет к «новому рабству и несвободе». В связи с этим Клаус призвал «перестать отмалчиваться по некоторым требующим решительной дискуссии вопросам». Например, о нарастающем уровне враждебности Украины к России и ее гражданам, а также об опасениях Москвы по поводу расширения НАТО.