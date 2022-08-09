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1 час назад

«Мы имеем право на все»: Арестович высказался о докладе Amnesty International

Елена Прошина

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя доклад Amnesty International, в котором говорилось о разворачивании ВСУ вооружений на территории гражданских объектов, заявил, что Киев «имеет право на все». Соответствующее заявление он сделал в беседе с Марком Фейгиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на его YouTube-канале «Фейгин Live».

«Мы имеем право на все»: Арестович высказался о докладе Amnesty International
Фото: соцсетисоцсети

Арестович отметил, что ВСУ находятся в городах и разворачивают там свои вооружения ради их «защиты», поэтому не быть их там не может.

«Выйти в поля, чтобы нас там уничтожили, а потом взяли все эти населенные пункты? Я хочу передать привет всем этим международным организациям и сказать так чисто от себя: ребята, мы имеем право на все, вообще на все. Вам молиться надо, чтобы мы не применяли свои права», — заявил он.

Amnesty International обвинила Киев в нарушении международного права

Он добавил, что хоть Украина и придерживается норм международных законов, но в борьбе за «выживание нации, когда вообще все средства хороши, не до жиру, быть бы живу».

Ранее с критикой в отношении Amnesty International также выступил помощник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он призвал поискать связи между ней и властями России, подчеркнув, что правозащитная организация себя дискредитировала.

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