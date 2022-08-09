«Мы имеем право на все»: Арестович высказался о докладе Amnesty International

«Выйти в поля, чтобы нас там уничтожили, а потом взяли все эти населенные пункты? Я хочу передать привет всем этим международным организациям и сказать так чисто от себя: ребята, мы имеем право на все, вообще на все. Вам молиться надо, чтобы мы не применяли свои права», — заявил он.