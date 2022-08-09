В ЛНР отказались от восстановления Попасной

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник во вторник.

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"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сообщил Пасечник.

Вместе с тем властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Также до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома, добавил глава региона. По его словам, часть горожан не планирует никуда уезжать, несмотря на разрушения.