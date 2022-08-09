В ЛНР отказались от восстановления Попасной

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник во вторник.
"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сообщил Пасечник.
Вместе с тем властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Также до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома, добавил глава региона. По его словам, часть горожан не планирует никуда уезжать, несмотря на разрушения.
Подразделения Народной милиции ЛНР вошли в Попасную в начале марта, после чего в течение почти двух месяцев шла зачистка города от разрозненных групп киевских силовиков и участников националистических батальонов. Под контроль сил республики город полностью перешел к 9 мая. Как ранее сообщил Пасечник, в Попасной повреждены около 96% зданий и сооружений.