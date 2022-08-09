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44 минуты назад

Власти ЛНР склоняются к тому, что не будут восстанавливать Попасную

ТАСС

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) склоняются к тому, что не будут восстанавливать город Попасная. Он разрушен практически полностью, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник во вторник.

В ЛНР отказались от восстановления Попасной
Фото: ТАССТАСС

"Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято", - сообщил Пасечник.

Вместе с тем властям необходимо понять, сколько жителей города осталось без жилья, чтобы принять меры по их переселению. Также до холодов необходимо подать тепло в уцелевшие дома, добавил глава региона. По его словам, часть горожан не планирует никуда уезжать, несмотря на разрушения.

Подразделения Народной милиции ЛНР вошли в Попасную в начале марта, после чего в течение почти двух месяцев шла зачистка города от разрозненных групп киевских силовиков и участников националистических батальонов. Под контроль сил республики город полностью перешел к 9 мая. Как ранее сообщил Пасечник, в Попасной повреждены около 96% зданий и сооружений.

В мире,Леонид Пасечник,
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