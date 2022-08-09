В США назвали ошибку Белого дома, угрожающую существованию страны

Белый дом забыл об одном из основных принципов существования великих держав — четком стратегическом видении собственной внешней политики. Без него США ждет провал по всем пунктам на мировой арене, а также грозит самому существованию страны. Такое мнение в своей статье для The National Interest высказал студент Йельского университета, изучающий международные отношения Аксель де Вернон.

Он осудил непоследовательный подход Вашингтона к различным регионам, который не основывается на всеобъемлющей стратегии.

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«Когда США спускаются в Венесуэлу, чтобы способствовать диалогу о сотрудничестве между режимом президента Николаса Мадуро и оппозиционными группами исключительно с целью приобретения нефти, их призывы к Индии отказаться от российского импорта теряют свою актуальность», — отметил де Вернон.

Также он напомнил о выводе бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом страны из Транстихоокеанского партнерства и последующих за этим обвинениях властей Китая в создании помех Вашингтону в оказании помощи союзникам. Кроме того де Вернон указал на желание Белого дома собрать вокруг себя коалицию ближневосточных держав для противостояния Ирану и совершенно неуместных на этом фоне высказываниях о Саудовской Аравии как о «стране-изгое».

При этом автор статьи отметил, что Вашингтон не в первый раз ведет переговоры с репрессивными режимами в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, однако прошлые лидеры всегда «имели четкую цель».

«Нынешняя же администрация продолжает сотрудничать с антидемократическими лидерами, несмотря на то, что предупреждает американцев об экзистенциальной угрозе, исходящей от авторитаризма. Это может в конечном итоге подорвать доверие к альянсам, возглавляемым США», — уверен де Вернон.