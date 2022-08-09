Пока вы не уснули: условие встречи Зеленского с Путиным и взрывы в Крыму

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В районе поселка Новофедоровка в Крыму произошли несколько взрывов

Несколько взрывов произошли в районе поселка Новофедоровка в Крыму, сообщил во вторник советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал Крючков.

В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20

Если президент России Владимир Путин приедет на саммит G20 в Индонезии, то глава Украины Владимир Зеленский также может присоединиться к встрече. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что после начала спецоперации Зеленский ни разу не покидал Украину и общался с зарубежными политиками исключительно по видеосвязи. Однако, в случае приезда Путина на встречу, Зеленский может тоже посетить мероприятие лично. По его словам, посещение российским президентом любой подобной встречи «опосредованно» говорит об одобрении организаторами действий России на Украине.

Украина остановила прокачку российской нефти в Европу

Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа больше не прокачивает нефть по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». По этой ветке сырье получает Венгрия, Чехия и Словакия, сообщает «Коммерсант».

«Транснефть» проинформировала о том, что ей не удалось произвести оплату услуг транзита в связи с ограничениями Евросоюза.

Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не включена в санкционный список. Остальная российская нефть попала под эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Лавров полетит в США, куда ему запретили въезд

Глава МИД России Сергей Лавров полетит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы министр, которому запрещён въезд в США, возглавил российскую делегацию.

В постпредстве Соединённых Штатов при ООН напомнили, что принимающая сторона должна содействовать приезду всех представителей государств-членов. Однако визовые вопросы являются конфиденциальными, добавили там.

«Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заявил РИА «Новости» представитель постпредства США при международной организации.

Премьер Эстонии назвала посещение Евросоюза привилегией не для россиян

Посещение Евросоюза является привилегией, такое мнение выразила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем Twitter. По ее словам, получение туристических виз россиянами не является правом человека.

Хватит выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека, — написала Каллас.

Литовскую фигуристку захотели лишить гражданства за участие в шоу Навки

Литовские власти поддержат инициативу по лишению гражданства фигуристки Маргариты Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки, заявил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. Об этом пишет РБК со ссылкой на LRT.

«Я бы принял участие в обсуждении и, наверное, сказал бы "да", — заявил Ландсбергис, отвечая на вопрос о лишении Дробязко гражданства.

Россия запретила ввоз растительной продукции из Молдавии

Россельхознадзор введет с 15 августа временные ограничения на ввоз в Россию растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдавии, автономного территориального образования Республики Гагаузия и городов Кишинев и Бельцы для защиты территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов. Об этом сообщила журналистам советник руководителя ведомства Юлия Мелано.

"Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из следующих районов Республики Молдова: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский, Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский, Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также из автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы", - сказала она.

Проживающим за границей россиянам предложат жилищные сертификаты для переселения

Проживающие за границей соотечественники начнут получать жилищные сертификаты для переселения на территорию РФ. Они полагаются тем, кто сделает выбор в пользу регионов Дальневосточного федерального округа, сообщается в официальном Telegram-канале Минстроя РФ.

«Жилищные сертификаты впервые начали вручать соотечественникам, проживающим за рубежом, для переселения на территорию РФ. Сертификаты будут доведены МВД России для оформления и выдачи претендентам», - отмечается в сообщении.

Названы сроки запуска производства Bayraktar на Украине

Украинский посол в Турции Василий Боднар допустил, что производство турецких беспилотников Bayraktar начнется на Украине до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

По словам дипломата, подготовительные работы для строительства завода уже начались.

«Есть некоторые нюансы с завозом некоторого оборудования и подбором компании для строительства», - подчеркнул он.

Меладзе могут лишить торгового центра в Москве

У певца Валерия Меладзе могут отобрать торговый центр в столичном районе Восточное Бирюлево. Причиной является нарушение договора аренды земли. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.