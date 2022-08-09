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38 минут назад

В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

Ura.Ru

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала объявить президенту страны Джо Байдену импичмент. Свой призыв она опубликовала в twitter-аккаунте (соцсеть заблокирована в РФ).

«Спасите Америку, остановите коммунизм! Импичмент Джо Байдену», — написала Грин.

Ранее ряд американский СМИ сообщили, что в случае победы на промежуточных выборах республиканцы готовы поставить вопрос об импичменте Байдена.

Опубликовано видео конфуза Байдена с пиджаком

СМИ также сообщили, что демократическая партия не рассматривает Байдена в качестве кандидата на выборы 2024 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что Байден намерен избираться на новый президентский срок, пишет RT.

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