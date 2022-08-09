В Конгрессе США призвали объявить Байдену импичмент

Ранее ряд американский СМИ сообщили, что в случае победы на промежуточных выборах республиканцы готовы поставить вопрос об импичменте Байдена.

СМИ также сообщили, что демократическая партия не рассматривает Байдена в качестве кандидата на выборы 2024 года. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что Байден намерен избираться на новый президентский срок, пишет RT.