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1 час назад

В Сербии зафиксирован резкий рост числа случаев COVID-19

ТАСС

Министерство здравоохранения Сербии сообщило во вторник о новом резком увеличении числа случаев заражения коронавирусом в стране. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина республики.

В Сербии зафиксирован резкий рост числа случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters

Согласно ей, число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 7 тыс. человек впервые с февраля этого года. За последние 24 часа зафиксировано 7 265 новых случаев ковида, в больнице находится 683 пациента, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 8 августа в Сербии было зафиксировано 6 498 заразившихся.

После долгого перерыва лаборатории, в которых делают ПЦР-тесты, перешли на 24-часовой режим работы, указывается в сообщении.

С начала пандемии в семимиллионной Сербии заболели 2 178 198 человек, умерли 16 380. Процент смертности в республике на данный момент составляет 0,75%.

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