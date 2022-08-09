В Сербии зафиксирован резкий рост числа случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Сербии сообщило во вторник о новом резком увеличении числа случаев заражения коронавирусом в стране. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина республики.

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Согласно ей, число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 7 тыс. человек впервые с февраля этого года. За последние 24 часа зафиксировано 7 265 новых случаев ковида, в больнице находится 683 пациента, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 8 августа в Сербии было зафиксировано 6 498 заразившихся.

После долгого перерыва лаборатории, в которых делают ПЦР-тесты, перешли на 24-часовой режим работы, указывается в сообщении.