В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Китайский дипломат Чжан Мэйфан заявила, что США не смогут победить Россию и КНР

Газета.Ru

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан заявила, что от противостояния сверхдержав «проиграют все». Об этом она написала в своем Twitter.

Китайский дипломат предсказала исход конфронтации США с Россией и КНР
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Чжан Мэйфан отреагировала на статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, ранее утверждавшего, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.

МИД РФ обратился к США с призывом по ядерному оружию

«Противостоять — это одно, а побеждать — другое. Когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже тех, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» — подчеркнула китайский дипломат.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что политика американского президента Джо Байдена начала ослаблять позиции США еще до ухудшения ситуации вокруг Тайваня. По словам сенатора, Белый дом также продемонстрировал слабость по украинскому кризису. Он также отметил, что Китай позволяет себе «играть мускулами» перед Тайванем, потому что администрация президента «слаба и глупа».

В мире,Джош Рогин,Линдси Грэм,Джозеф Байден,МИД России,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители