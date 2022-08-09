Китайский дипломат предсказала исход конфронтации США с Россией и КНР

«Противостоять — это одно, а побеждать — другое. Когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже тех, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» — подчеркнула китайский дипломат.