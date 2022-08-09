Китайский дипломат предсказала исход конфронтации США с Россией и КНР

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан заявила, что от противостояния сверхдержав «проиграют все». Об этом она написала в своем Twitter.
Чжан Мэйфан отреагировала на статью обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, ранее утверждавшего, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Противостоять — это одно, а побеждать — другое. Когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже тех, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» — подчеркнула китайский дипломат.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что политика американского президента Джо Байдена начала ослаблять позиции США еще до ухудшения ситуации вокруг Тайваня. По словам сенатора, Белый дом также продемонстрировал слабость по украинскому кризису. Он также отметил, что Китай позволяет себе «играть мускулами» перед Тайванем, потому что администрация президента «слаба и глупа».