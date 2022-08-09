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27 минут назад

Джонсон сравнил работу в МИД с презервативом

Елена Прошина

Борис Джонсон, подавший в отставку с должности премьера Великобритании, сравнивал свою прошлую работу на посту главы МИД с презервативом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Independent.

Джонсон сравнил работу в МИД с презервативом
Фото: ReutersReuters

Об этом изданию рассказала экс-лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон. По его словам, Джонсон жаловался на свою работу, сравнивая себя с «заключенным в стальном презервативе». При этом на посту главы МИД он получал зарплату в 145 тыс. фунтов.

«Я думаю, он имел в виду то внимание, которое ему уделяли государственные служащие, чтобы убедиться, что он ничего не сказал», — сказала Дэвидсон.

Напомним, в должности главы МИД Джонсон работал с 2016 по 2018 год. Джонсон был известен своими скандальными высказываниями по поводу своих международных коллег. Так, он позволял себе язвительные выпады в сторону России.

В мире,Борис Джонсон,
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