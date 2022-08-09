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57 минут назад

У семьи украинских беженцев похитили собаку в Британии

Lenta.ru

У семьи украинских беженцев, приехавших из Харькова в Великобританию, украли йоркширского терьера. Об этом сообщает Daily Mail.

У семьи украинских беженцев похитили собаку в Британии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Семья Литвиновых поселилась в Стретеме на юге Лондона и ждала переезда в постоянное жилье. Спустя шесть дней их восьмилетнюю собаку Элли похитили.

На записи с камеры видеонаблюдения, установленной в здании напротив, заметно, как автомобиль BMW красного цвета остановился у дома Литвиновых в момент, когда их питомец выбегал на улицу. По словам Лины Литвиновой, водитель и пассажир сказали прохожим, что собака принадлежит им, и уехали. Она также добавила, что не хочет узнавать причины произошедшего и не требует наказания для похитителей, а лишь надеется, что Элли вернут.

Представитель местной полиции рассказал, что по делу о похищении собаки еще никто не задержан, однако расследование продолжается.

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