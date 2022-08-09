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19 минут назад

Пелоси заявила, что абсолютно не жалеет о своём визите на Тайвань

RT на русском

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью NBC заявила, что абсолютно не жалеет о своём визите на Тайвань.

«Абсолютно, абсолютно, без вопросов», — цитирует Пелоси ТАСС.

Она рассказала, что американскую делегацию «очень хорошо приняли» на острове.

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2 августа Министерство обороны КНР сообщило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит Пелоси на Тайвань.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные манёвры Китая несоразмерны «мирному визиту» Пелоси на Тайвань и ведут к обострению.

В мире,Видео,Энтони Блинкен,
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