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13 минут назад

Польша оправдалась за отмену визита Джонсона

Мария Иванова

В правительстве Польши заявили, что визит уходящего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона отменили по инициативе Лондона. Об этом сообщил Центр информации правительства Польши (CIR) в твиттере.

Польша оправдалась за отмену визита Джонсона
Фото: ReutersReuters

Ранее Bloomberg сообщило, что запланированный визит Джонсона в Польшу отменили из-за нехватки времени на эту встречу у премьера Матеуша Моравецкого.

По данным Bloomberg, британские и польские чиновники обсудили несколько возможных дат и предварительно договорились о встрече в Варшаве 8 августа.

Поездка должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков между Джонсоном и мировыми лидерами.

По данным Bloomberg, команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, но время на беседу пока найти не удалось.

В CIR заявили, что встреча Моравецкого и Джонсона должна была состояться 11 июля в Варшаве.

«По просьбе британской стороны, после решения премьер-министра Джонсона уйти в отставку, консультации были отменены и будут организованы после формирования нового правительства Великобритании», - подчеркнули в CIR.

В мире,Борис Джонсон,Джозеф Байден,
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