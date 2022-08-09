Польша оправдалась за отмену визита Джонсона

В правительстве Польши заявили, что визит уходящего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона отменили по инициативе Лондона. Об этом сообщил Центр информации правительства Польши (CIR) в твиттере.

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Ранее Bloomberg сообщило, что запланированный визит Джонсона в Польшу отменили из-за нехватки времени на эту встречу у премьера Матеуша Моравецкого.

По данным Bloomberg, британские и польские чиновники обсудили несколько возможных дат и предварительно договорились о встрече в Варшаве 8 августа.

Поездка должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков между Джонсоном и мировыми лидерами.

По данным Bloomberg, команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, но время на беседу пока найти не удалось.

В CIR заявили, что встреча Моравецкого и Джонсона должна была состояться 11 июля в Варшаве.