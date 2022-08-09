В Польше пригрозили сместить Урсулу фон дер Ляйен

Правящая национал-консервативная партия Польши значительно ужесточила риторику в отношении Брюсселя и пригрозила направить «все пушки» на Европейскую комиссию (ЕК) за отказ выделить средства на борьбу с пандемией и, если потребуется, создать коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com Zheng Huansong / Globallookpress.com

Как заявил генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский, если руководство ЕС «попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как достать все оружие из нашего арсенала» и ответить тактикой «око за око».

Соболевский пригрозил, что если ЕК не выделит 35 миллиардов евро на помощь в борьбе с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на все инициативы ЕС и создаст коалицию, чтобы сместить фон дер Ляйен и ее коллегию еврокомиссаров.

Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что у Варшавы «нет причин выполнять свои обязательства» перед Евросоюзом. Варшава уже несколько месяцев ведет ожесточенный спор с Еврокомиссией по поводу выделения средств на восстановление. Брюссель требует, чтобы Польша выполнила ряд этапов в области верховенства закона, прежде чем разблокирует гранты и кредиты для страны. При этом Варшава рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.