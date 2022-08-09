На Украине назвали «концом государственности» поражение в конфликте с Россией

«Я думаю, что нет ни одного варианта не только для ряда поражений, а в принципе для тяжелого поражения как такового. Что бы ни происходило. Мы можем отступить на километр, два, десять. Но сегодня украинское общество приняло консенсусное решение, что эта война закончится только тогда, когда будет хотеть украинское общество. То есть тогда, когда оно освободит свою территорию», — заявил украинский чиновник.