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1 час назад

В ЕК прокомментировали возможность оставить россиян без виз

Мария Иванова

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста заявила, что в визовом кодексе ЕС нет пункта о приостановке или прекращении выдачи краткосрочных виз. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕК прокомментировали возможность оставить россиян без виз
Фото: ТАССТАСС

Так в ЕК прокомментировали призывы президента Украины Владимира Зеленского и премьера Эстонии Каи Каллас.

Зеленский ранее потребовал запретить россиянам въезд в западные страны на год. Его поддержала Каллас, заявив, что посещение Европы - это «привилегия, а не право человека».

Подеста подчеркнула, что ЕК готова рассмотреть новые санкции против РФ, но не будет комментировать возможные визовые ограничения. Она отметила, что вопросы выдачи виз самостоятельно решают страны ЕС.

«Мы уже приняли семь блоков санкций против России, и мы готовы рассматривать новые санкции. <…> Мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», - заключила представитель ЕК.

В мире,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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