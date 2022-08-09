В ЕК прокомментировали возможность оставить россиян без виз

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста заявила, что в визовом кодексе ЕС нет пункта о приостановке или прекращении выдачи краткосрочных виз. Об этом сообщает ТАСС.

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Так в ЕК прокомментировали призывы президента Украины Владимира Зеленского и премьера Эстонии Каи Каллас.

Зеленский ранее потребовал запретить россиянам въезд в западные страны на год. Его поддержала Каллас, заявив, что посещение Европы - это «привилегия, а не право человека».

Подеста подчеркнула, что ЕК готова рассмотреть новые санкции против РФ, но не будет комментировать возможные визовые ограничения. Она отметила, что вопросы выдачи виз самостоятельно решают страны ЕС.