На Украине признали отсутствие поддержки от большинства стран мира

Две трети стран в мировом сообществе занимают нейтральную позицию или вовсе поддерживают Россию в вооруженном конфликте на Украине , признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC.

«Две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с РФ, или вообще стоит на пророссийских позициях», — заявил Подоляк.

Ранее британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, раскритиковал президента США Джо Байдена из-за политики в отношении Украины. Он также сказал, что российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО к границам России, хотя альянс обещал этого не делать.