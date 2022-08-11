Болтон назвал "большую ошибку" США с Ираном

«Я думаю, что это большая ошибка администрации продолжать показывать слабость Ирану, умоляя вернуться к ядерной сделке 2015 года... Администрация стояла на коленях в Вене, умоляя вернуться к сделке, что посылает сигналы о слабости не только Ирану, но и всему миру», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN.