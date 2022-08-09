Офицер ВСУ рассказал о подземных укрытиях времен СССР под Соледаром

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал интервью с бывшим офицером ВСУ, который служил на знаменитых оружейных складах под Соледаром.
«Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152 горизонт. Это значит – на глубине 152 метра под уровнем моря», – рассказал бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев, слова которого приводит в своей статье военкор «Комсомольс
«Представьте выработки шириной 17 и высотой 50, перегороженные металлическими воротами. Так, друг за другом, в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длина каждого – по 150–200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием», – описал Шанаев.
На вопрос о том, хранится ли оружие в вагонах, Шанаев ответил отрицательно. «В них его привозили. Например, нам доставляли оружие после первой Карабахской войны. Были поставки с расформированных баз, были целые вагоны с немецким барахлом со свастиками – ремни, кобуры, оружие… Сами стволы хранятся в ящиках, уложенных в штабели высотой по три метра и шириной 10 метров», – добавил он.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.