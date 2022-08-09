Посещение Европы является, скорее, привилегией, нежели правом человека. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Twitter, передает «Российская газета».

Она считает необходимым перестать выдавать визы российским гражданам.

«Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия - наземные точки въезда). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», - подчеркнула она.

Ранее многие страны ЕС решили временно приостановить выдачу шенгенских виз для россиян в связи с военной операцией на Украине. В частности, Латвия разрешает оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.