Посещение Европы является, скорее, привилегией, нежели правом человека. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Twitter, передает «Российская газета».
Она считает необходимым перестать выдавать визы российским гражданам.
«Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия - наземные точки въезда). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», - подчеркнула она.
Ранее многие страны ЕС решили временно приостановить выдачу шенгенских виз для россиян в связи с военной операцией на Украине. В частности, Латвия разрешает оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.
Глава консульской службы Финляндии Юсси Таннер ранее заявил, что в стране обсуждается введение ограничений для россиян на транзитный туризм через Финляндию в другие страны Европы по шенгенским визам.