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25 минут назад

«Это привилегия»: Эстония призвала прекратить выдачу виз россиянам

Лера Букина

Посещение Европы является, скорее, привилегией, нежели правом человека. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Twitter, передает «Российская газета».

Она считает необходимым перестать выдавать визы российским гражданам.

«Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия - наземные точки въезда). Пора прекращать туризм из России уже сейчас», - подчеркнула она.

Ранее многие страны ЕС решили временно приостановить выдачу шенгенских виз для россиян в связи с военной операцией на Украине. В частности, Латвия разрешает оформить документы на въезд только на похороны близкого родственника.

Стало известно, как Путин спас Эрдогана

Глава консульской службы Финляндии Юсси Таннер ранее заявил, что в стране обсуждается введение ограничений для россиян на транзитный туризм через Финляндию в другие страны Европы по шенгенским визам.

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