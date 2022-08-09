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18 минут назад

Киев нашел возможность для встречи Зеленского с Путиным

Никита Бородкин

Если президент России Владимир Путин приедет на саммит G20 в Индонезии, то глава Украины Владимир Зеленский также может присоединиться к встрече. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что после начала спецоперации Зеленский ни разу не покидал Украину и общался с зарубежными политиками исключительно по видеосвязи. Однако, в случае приезда Путина на встречу, Зеленский может тоже посетить мероприятие лично. По его словам, посещение российским президентом любой подобной встречи «опосредованно» говорит об одобрении организаторами действий России на Украине.

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» состоится на Бали в ноябре. Сперва ряд стран Запада предлагали вовсе исключить РФ из организации, однако с этим не согласились другие члены организации.

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