Если президент России Владимир Путин приедет на саммит G20 в Индонезии, то глава Украины Владимир Зеленский также может присоединиться к встрече. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что после начала спецоперации Зеленский ни разу не покидал Украину и общался с зарубежными политиками исключительно по видеосвязи. Однако, в случае приезда Путина на встречу, Зеленский может тоже посетить мероприятие лично. По его словам, посещение российским президентом любой подобной встречи «опосредованно» говорит об одобрении организаторами действий России на Украине.