Умер известный японский дизайнер Иссэй Миякэ

Как уточняется, модельер и основатель модного дома Issey Miyake скончался 5 августа от болезни гепатоцеллюлярная карцинома, с которой он долго боролся.

Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, где в 7 лет стал свидетелем ядерной бомбардировки. В 1970 году он основал компанию Miyake Design Studio и вскоре представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Компания быстро набирала популярность и в 1973 году модельер перенес показы в Париж. В 1974 году был открыт первый флагманский магазин в Токио.