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52 минуты назад

Умер известный японский дизайнер Иссэй Миякэ

Елена Прошина

Всемирно известный японский дизайнер Иссэй Миякэ умер в возрасте 84 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Умер известный японский дизайнер Иссэй Миякэ
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, модельер и основатель модного дома Issey Miyake скончался 5 августа от болезни гепатоцеллюлярная карцинома, с которой он долго боролся.

Иссэй Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, где в 7 лет стал свидетелем ядерной бомбардировки. В 1970 году он основал компанию Miyake Design Studio и вскоре представил свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Компания быстро набирала популярность и в 1973 году модельер перенес показы в Париж. В 1974 году был открыт первый флагманский магазин в Токио.

Миякэ являлся представителем концептуальной моды, приверженцем инновационного и одновременно функционального дизайна с применением новых технологий.

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