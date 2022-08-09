В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в ходе саммита Большой двадцатки (G20) в Индонезии в случае присутствия там российского лидера Владимира Путина, сообщил в интервью BBC советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уточнил, что этот вопрос будет решаться ближе ко времени саммита, и теоретически Зеленский может ограничиться видеообращением, так как онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах.

Но если [на саммите] будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия, — заявил советник.

Он пояснил, что сам факт присутствия российского президента на любом саммите косвенно означает легитимизацию действий России на Украине.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил о том, что формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. По его словам, Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.