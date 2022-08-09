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15 минут назад

В офисе Зеленского назвали условие его встречи с Путиным на G20

News.ru

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить встречу мировых лидеров в ходе саммита Большой двадцатки (G20) в Индонезии в случае присутствия там российского лидера Владимира Путина, сообщил в интервью BBC советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он уточнил, что этот вопрос будет решаться ближе ко времени саммита, и теоретически Зеленский может ограничиться видеообращением, так как онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах.

Но если [на саммите] будет присутствовать Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия, — заявил советник.

Он пояснил, что сам факт присутствия российского президента на любом саммите косвенно означает легитимизацию действий России на Украине.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил о том, что формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. По его словам, Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.

Путин отказался ехать на Генассамблею ООН

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора».

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