Союзные силы отбили все контратаки ВСУ на завод Knauf в Соледаре , сообщил во вторник помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев .

"На юго-восточной окраине Соледара 6-й Казачий полк ЛНР занял часть территории завода "Кнауф Гипс". Все контратаки ВСУ на объект были отбиты", - написал он в Telegram-канале .

4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа Киселев сообщал, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции.