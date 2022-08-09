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10 минут назад

В ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на завод Knauf в Соледаре

ТАСС

Союзные силы отбили все контратаки ВСУ на завод Knauf в Соледаре, сообщил во вторник помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"На юго-восточной окраине Соледара 6-й Казачий полк ЛНР занял часть территории завода "Кнауф Гипс". Все контратаки ВСУ на объект были отбиты", - написал он в Telegram-канале.

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4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа Киселев сообщал, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции.

В мире,Армия,Виталий Киселев,
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