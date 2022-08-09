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25 минут назад

Китай во время военных учений возьмет Тайвань в кольцо

BFM.RU

Дата окончания маневров не уточняется

Китай во время военных учений возьмет Тайвань в кольцо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народно-освободительная армия Китая объявила о скорых учениях, целью которых станет окружение, блокада и оборона острова Тайвань, сообщает South China Morning Post (SCMP). Перевод статьи приводит «Интерфакс».

Дата окончания маневров не уточняется. Ряд наблюдателей предположил, что власти КНР могут добиваться цели сделать нынешние масштабные учения в районе Тайваня регулярными.

Обстановка в районе Тайваньского пролива обострилась в результате визита на прошлой неделе на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин заявил США решительный протест. Он настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

В мире,Армия,Конгресс США,
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