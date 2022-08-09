Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поддержку от своего российского коллеги Владимира Путина в тот момент, когда Анкара в этом остро нуждалась, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что действия Москвы будут «огромным благом» для Эрдогана в связи с тем, что уже меньше чем через год пройдут всеобщие выборы в стране.

«Для него жизненно важно сейчас стабилизировать экономику Турции», — подчеркивает Bloomberg.

Автор отмечает, что благодаря договоренностям, которые были достигнуты в ходе переговоров в Сочи, курс лиры сможет стабилизироваться. Речь идет о частичном переходе Турции к оплате российского газа за рубли.

Агентство указало на ослабление позиций турецкой лиры в последнее время в несколько раз. В этой связи в стране наблюдался рост цен на все позиции. Инфляция в стране оценивается в 80%.

Bloomberg также пишет от отсутствии планов у Анкары подключаться к актироссийской кампании.

«В планах Эрдогана и дальше углублять экономические связи с Россией, при этом не провоцируя полномасштабного разрыва с традиционными союзниками по НАТО», — отмечает автор.