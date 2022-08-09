В эстонском Симуна разрушили памятник советским воинам

Памятник советским воинам разрушили в эстонском поселке Симуна, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Неизвестные осквернили монумент с надписью «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины 1941-1945».
Памятник представляет собой большие каменные кубы. Неизвестные раскидали их по парку.
На прошлой неделе эстонское правительство решило демонтировать все советские памятники. Их в республике насчитывается до 400.
Сообщается, что Эстония готовит демонтаж советских памятников в режиме секретности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Эстонии снести советские памятники «войной с общей историей».
По данным ERR, власти эстонской Нарвы приняли решение о переносе советского памятника Т-34.