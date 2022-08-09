Пушилин рассказал о сроках проведения трибунала над украинскими боевиками

«Сейчас ведется всеобъемлющая подготовка к трибуналу <…> Это и показания пленных, и осмотр их позиций, пунктов дислокаций, и вещдоки, формируется полная картина происходящего <…> По срокам точно не скажу, потому что там зависит еще от следователей. Как только следователи дадут отмашку», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».