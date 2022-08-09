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21 минуту назад

Глава Херсонской области пришел в сознание

Lenta.ru

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел в сознание и реагирует на врачей, но до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza с ссылкой на источники в московском НИИ имени Склифосовского.

Глава Херсонской области пришел в сознание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония, и энцефалопатия. Несмотря на то, что ранее медики предположили ухудшение состояние политика из-за отравления неизвестным веществом, теперь этот пункт исчез из официальных документов о его лечении.

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О госпитализации главы временной администрации Херсонской области стало известно 4 августа. Сальдо заявлял, что отправится на медобследование из-за последствий перенесенного COVID-19. Однако на следующий день появились сведения, что политика из-за резкого ухудшения здоровья доставили в одну из больниц в Симферополе и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако позже было принято решение о его транспортировке в московский НИИ имени Склифосовского.

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