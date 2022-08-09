Глава Херсонской области пришел в сознание

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел в сознание и реагирует на врачей, но до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza с ссылкой на источники в московском НИИ имени Склифосовского.

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По мнению врачей, диагноз Сальдо — гнойный трахеобронхит, пневмония, и энцефалопатия. Несмотря на то, что ранее медики предположили ухудшение состояние политика из-за отравления неизвестным веществом, теперь этот пункт исчез из официальных документов о его лечении.