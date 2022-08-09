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В Госдуме предложили создать аналог СССР

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил создать аналог СССР, который стал бы добровольным объединением суверенных государств, сообщает РИА Новости. Такое объединение, по его мнению, необходимо для «противостояния западной экспансии».

Шеремет подчеркнул, что существование СССР сдерживало НАТО, пытавшуюся «поработить и колонизировать весь мир». Он отметил, что после распада Советского Союза американцы начали вмешиваться в дела стран на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции. Одним из примером того, к чему это привело, он назвал Украину.

В США ответили на вопрос о визе для Лаврова

В постоянном представительстве США при ООН прокомментировали вопрос о выдаче американской визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и заявили, что серьезно относятся к своим обязательствам. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой российской делегации на Генассамблее ООН, которая пройдет в США сентябре. В американском постпредстве подчеркнули, что визовые вопросы являются конфиденциальными по законам США. В то же время там отметили, что как принимающая сторона Штаты «обязаны содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств - членов».

Зеленский призвал закрыть въезд на Запад всем россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всех россиян, запретив им въезд в западные страны на год. В интервью The Washington Post он заявил, что уже введенные санкции против РФ оказались слабыми, а самыми важными санкциями должно стать закрытие границ.

По мнению Зеленского, россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». Он заявил, что весь народ может нести ответственность, если выбрал «такую власть».

Обыск у Трампа: стали известны детали

Агенты ФБР 8 августа обыскали поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (Флорида). По данным CNN, причиной обыска стало расследование о ненадлежащем обращении с государственными документами.

В Национальном архиве США считают, что, покидая Белый дом, Трамп забрал с собой служебные документы, в том числе секретные. По закону все президентские документы являются государственной собственностью. Представители архива пожаловались на Трампа в генпрокуратуру, они считают, что в Мар-а-Лаго находится не менее 15 коробок с документами Белого дома.

Reuters: в России начали разбирать самолеты на запчасти

Российские авиакомпании начали разбирать собственные самолеты, чтобы обеспечить себя запчастями, которые они больше не могут покупать за рубежом из-за западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.