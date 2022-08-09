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1 час назад

Зеленский поблагодарил Клинтона за поддержку

Газета.Ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему удалось пообщаться с экс-главой Соединенных Штатов Биллом Клинтоном по видеосвязи. Об этом утверждается в Telegram-канале украинского политика.

Зеленский поблагодарил Клинтона за поддержку
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

По словам Зеленского, бывший американский лидер поддержал Украину.

«Благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства», — уточняется в публикации Зеленского.

Как отметил Зеленский, «чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности происходящего сейчас на Украине».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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