Зеленский поблагодарил Клинтона за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему удалось пообщаться с экс-главой Соединенных Штатов Биллом Клинтоном по видеосвязи. Об этом утверждается в Telegram-канале украинского политика.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

По словам Зеленского, бывший американский лидер поддержал Украину.

«Благодарен 42-му президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства», — уточняется в публикации Зеленского.

Как отметил Зеленский, «чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности происходящего сейчас на Украине».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.