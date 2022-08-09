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26 минут назад

«И он не расист?»: американцев возмутил призыв Зеленского закрыть границы для россиян

Мария Иванова

В интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всех россиян, запретив им въезд на Запад. Многие читатели газеты с ним не согласились и заявили, что сам Зеленский нарушает принципы демократии.

«И он не расист?»: американцев возмутил призыв Зеленского закрыть границы для россиян
Фото: ReutersReuters

В этом интервью Зеленский заявил, что «самые важные санкции - это закрытие границ». По его мнению, россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Зеленский заявил, что все введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан РФ на один год и полным запретом на покупку российских энергоносителей.

«Не согласен. Русские нормальные. <…> Запрещать русскую культуру тоже глупо. Это продиктовано ненавистью», - написал @MKrichewsky.

«Этот парень - марионетка, бегущая туда, куда хотят ее хозяева», - заявил @jhalak786

«… И он не расист?» - отметила @pooyanamir.

«Теперь он думает, что он выше всех, и мир должен следовать его приказам», - добавил @fear_less_BFG

«Коррумпированный и лживый король диктаторов, замаскированный под комика» - написал @confusing_ideas.

В мире,Владимир Зеленский,
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