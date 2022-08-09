ВСУ нанесли удар снарядами НАТО по городам ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли города Донецкой народной республики (ДНР), Донецк, Ясиноватую и Макеевку, 12 снарядами НАТО, огонь вели две минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).