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12 минут назад

ВСУ нанесли артиллерийский удар снарядами НАТО по трем городам ДНР

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины обстреляли города Донецкой народной республики (ДНР), Донецк, Ясиноватую и Макеевку, 12 снарядами НАТО, огонь вели две минуты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ нанесли удар снарядами НАТО по городам ДНР
Фото: ReutersReuters

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:20 (время совпадает с московским — прим. «Ленты.ру») – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 08:22 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Также в 08:20 со стороны украинских позиций в населенном пункте Орловка были выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.

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