Страна.ua: Запад пытается подтолкнуть Киев к компромиссному миру с РФ

Появление информации о проблемах в отношениях стран Запада и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать об их желании подтолкнуть Киев к достижению компромиссного мира с РФ. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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По информации источника в политических кругах, на подобном решении и договоренности с Москвой якобы настаивают президенты Соединенных Штатов и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

«Запад, а точнее администрации Байдена, а также Макрон и Шольц, пытаются подтолкнуть Зеленского к заключению компромиссного мира с Россией», — пояснил собеседник.

При этом согласно другой версии, сам Зеленский не исключает выход на соглашение с Москвой до конца 2022 года.

Официального подтверждения информации о вероятной договоренности с Москвой пока нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.