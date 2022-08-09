Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции

Посещение Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан России. Как пояснило в понедельник Министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос агентства France-Presse, из-за событий на Украине россиянам ограничен доступ к военным объектам, одним из которых является данный замок.

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В частности, в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также ее архивы. В ведомстве отметили, что исключение могут составлять специальные запросы, касающиеся исполнения журналистских обязанностей.