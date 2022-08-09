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28 минут назад

AFP сообщило об ограничении для россиян посещений Венсенского замка во Франции

ТАССиещё 1

Посещение Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан России. Как пояснило в понедельник Министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос агентства France-Presse, из-за событий на Украине россиянам ограничен доступ к военным объектам, одним из которых является данный замок.

Россиянам ограничили посещение Венсенского замка во Франции
Фото: UnsplashUnsplash

В частности, в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также ее архивы. В ведомстве отметили, что исключение могут составлять специальные запросы, касающиеся исполнения журналистских обязанностей.

Запрос АФП был направлен в связи с информацией о том, что 28 июля двум девушкам из России отказали в посещении Венсенского замка после предъявления ими российского паспорта. При этом охранники заявили, что дело именно в их гражданстве.

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