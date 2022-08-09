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1 час назад

В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине

Lenta.ruиещё 1

Глава генштаба Канады Уэйн Эйр не стал комментировать сообщения о том, участвуют ли на Украине канадские военные. Таким образом он ответил на вопрос CBC.

В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.comSean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В беседе с телеканалом он заявил, что генеральный штаб никогда не скажет «о негласных или деликатных специальных операциях». Эйр пояснил, что не собирается «подтверждать или отрицать» сообщения о войсках страны на Украине.

«Если бы это было правдой, это поставило бы наши войска под угрозу», — заметил он. В заключение глава генштаба сказал, что никто не хочет подвергать опасности канадских военных.

Ранее министр обороны Анита Ананд рассказала, что Канада с 2015 года учила более 33 тысяч украинских военных по программе UNIFIER. Миссию продлили до марта 2025 года. Также страна скоро отправит в Великобританию 225 специалистов для подготовки военных Украины по программе, сосредоточенной на навыках, необходимых для боевых действий на передовой.

В мае премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере 38,7 миллиона долларов. В пакет помощи включили артиллерию, боеприпасы и легкие бронированные машины гражданского назначения.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

В мире,Армия,Джастин Трюдо,Генштаб,
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