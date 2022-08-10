Куба сочла преступным применение США ядерного оружия

"Спустя 77 лет после преступных атомных бомбардировок, посеявших разрушения и смерть в Хиросиме и Нагасаки, ничто не оправдывает тот факт, что человечеству до сих пор угрожает наличие более 13 тыс. единиц ядерного оружия, 3 825 из которых готовы к немедленному применению. Полная ликвидация ядерного оружия прозрачным, поддающимся проверке и необратимым образом является и должна оставаться наивысшим приоритетом в области разоружения. Это единственный способ гарантировать, что человечество никогда больше не пострадает от его ужасного воздействия", - написал дипломат в Twitter.