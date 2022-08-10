В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Куба назвала преступным применение США ядерного оружия

ТАССиещё 5

Куба считает атомные бомбардировки японских городов во время Второй мировой войны преступлением и призывает к ликвидации ядерных арсеналов. Соответствующее заявление во вторник сделал министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

Куба сочла преступным применение США ядерного оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спустя 77 лет после преступных атомных бомбардировок, посеявших разрушения и смерть в Хиросиме и Нагасаки, ничто не оправдывает тот факт, что человечеству до сих пор угрожает наличие более 13 тыс. единиц ядерного оружия, 3 825 из которых готовы к немедленному применению. Полная ликвидация ядерного оружия прозрачным, поддающимся проверке и необратимым образом является и должна оставаться наивысшим приоритетом в области разоружения. Это единственный способ гарантировать, что человечество никогда больше не пострадает от его ужасного воздействия", - написал дипломат в Twitter.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены 6 и 9 августа 1945 года Вооруженными силами США. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают моральной ответственности, оправдывая такие действия военной необходимостью.

В мире,Бруно Родригес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители