Стало известно о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс

Украинские солдаты готовились к наступлению на Донбасс. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских солдат Вадим Агафонов, передает РИА Новости.

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По его словам, командный состав часто обсуждал возможность развертывания боевых действий на территории Донбасса.

«Говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше», — сказал Агафонов.

Он добавил, что обрывки подобных разговоров и нечеткие планы иногда доходили до рядового состава.

Пленный украинский военнослужащий указал, что командиры составов были уверены в помощи со стороны Запада. Они утверждали, что Европа и США помогут Киеву вооружением и даже введут войска, если власти все-таки решатся организовать наступление на Донбасс.

Кроме того, Агафонов рассказал о пропаганде со стороны приезжающих в воинские части подразделений.

«Привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина - единая нация», — заявил он и добавил, что эти речи были очень похожи на проповедование фашизма.