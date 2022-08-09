Стало известно о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс

Украинские солдаты готовились к наступлению на Донбасс. Об этом рассказал пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских солдат Вадим Агафонов, передает РИА Новости.
По его словам, командный состав часто обсуждал возможность развертывания боевых действий на территории Донбасса.
«Говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар. Надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше», — сказал Агафонов.
Он добавил, что обрывки подобных разговоров и нечеткие планы иногда доходили до рядового состава.
Пленный украинский военнослужащий указал, что командиры составов были уверены в помощи со стороны Запада. Они утверждали, что Европа и США помогут Киеву вооружением и даже введут войска, если власти все-таки решатся организовать наступление на Донбасс.
Кроме того, Агафонов рассказал о пропаганде со стороны приезжающих в воинские части подразделений.
«Привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина - единая нация», — заявил он и добавил, что эти речи были очень похожи на проповедование фашизма.
Командование ставило цель разбить «империю зла» и отвоевать свои земли, пояснил Агафонов.