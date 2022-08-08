В Израиле сообщили о достижении всех целей операции в Газе

Все задачи, поставленные перед израильской армией в ходе операции "Рассвет" в секторе Газа, выполнены, верхушка террористического движения "Исламский джихад" уничтожена. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации, которое транслировали местные каналы.

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"В ходе операции "Рассвет" Израиль вернул себе инициативу. Она восстановила сдерживающую силу Израиля. Все наши цели были достигнуты. Вся военная верхушка "Исламского джихада" в Газе была уничтожена за три дня. Мощь и изобретательность Армии обороны Израиля нанесли разрушительный удар по врагу", - заявил он.

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Премьер добавил, что параллельно с операцией "Рассвет" проводилась масштабная операция по задержанию активистов "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан. "Израильское правительство продолжает свою политику нулевой терпимости по отношению к терроризму. Любой, кто попытается навредить нам, поплатится за это своей жизнью", - указал Лапид.

В свою очередь министр обороны Израиля Бени Ганц, который обратился к нации вслед за премьером, подчеркнул, что израильские военные и далее будут поддерживать высокий уровень готовности и в случае необходимости могут нанести превентивный удар по любому противнику, включая Иран.

"Мы постоянно проводим оперативные мероприятия с целью поддержания безопасности Государства Израиль, обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и сокращения числа попыток усиления наших противников. В будущем, если это будет необходимо, мы нанесем предупредительный удар с целью защиты граждан Израиля и обороны его суверенитета и инфраструктуры. Это справедливо для всех фронтов - от Тегерана до Хан-Юниса (город в секторе Газа - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Операция "Рассвет"

5 августа израильская армия объявила о начале операции "Рассвет" против "Исламского джихада" в Газе. За 56 часов операции радикалы выпустили по Израилю 1 100 ракет, 200 из которых упали в самом анклаве. Армия Израиля поразила 170 военных целей группировки.