Стали известны подробности сделки по украинскому зерну

Украина и РФ договорились, что военные корабли, самолеты или беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном, движущихся в оговоренном безопасном коридоре. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение руководство по осуществлению соглашения о вывозе зерна, которое было подписано в конце июля представителями России, Украины, Турции и ООН.