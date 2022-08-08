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1 час назад

Военные корабли и самолеты не смогут приближаться к судам с зерном с Украины

ТАСС

Украина и РФ договорились, что военные корабли, самолеты или беспилотники не могут находиться в радиусе 10 морских миль (18,5 км) от судов с украинским зерном, движущихся в оговоренном безопасном коридоре. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение руководство по осуществлению соглашения о вывозе зерна, которое было подписано в конце июля представителями России, Украины, Турции и ООН.

Стали известны подробности сделки по украинскому зерну
Фото: ReutersReuters

"Стороны не осуществят никаких атак против торговых или других гражданских судов и портовой инфраструктуры, которая вовлечена в инициативу", - говорится в документе. "Ни одно военное судно, самолет, БПЛА (дрон) не будут приближаться на расстояние ближе 10 морских миль к торговому судну, идущему по морскому гуманитарному коридору, не включая территориальные воды Украины", - говорится в документе.

Покупатель отказался от следовавшего в Ливан украинского зерна

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с тем, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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