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41 минуту назад

Пентагон озвучил позицию по независимости Тайваня

Елена Прошина

Министр обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что власти США не готовы поддержать стремление Тайваня к независимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не поддерживаем движение Тайваня к независимости. Наша политика не изменилась – это поддержка статус-кво», – заявил Каль на пресс-конференции Пентагона.

При этом Минобороны добавил, что изменилась политика Китая. Власти КНР, по его словам, «как раз пытаются проложить путь к новому статус-кво», а также «создать новую норму».

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В заключении Колин Каль подчеркнул, что обострение конфликта вокруг Тайваня не отвечает интересам ни одной из сторон, в том числе и интересам мировой экономики. Замглавы Пентагона объяснил, что поскольку остров поставляет от 70% до 90% полупроводников, рост напряженности вокруг него становится глобальным фактором риска.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер также заявила о приверженности США политике «одного Китая».

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