Экстрадированный в США Винник заявил о своей невиновности

В суде Северного округа штата Калифорния о своей невиновности заявил экстрадированный в США гражданин России Александр Винник. Об этом сообщает ТАСС.
Следующее заседание суда намечено на 15 августа.
«Мы подтверждаем, что Винник предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности», – сообщил представитель суда журналистам.
Напомним, что Александра Винника арестовали на севере Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Его экстрадиции добивались сразу три страны: Россия, США и Франция. Греция в итоге передала россиянина французам, где он был приговорён к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 евро. После чего Винник был экстрадирован в США, где считают, что россиянин в 2011 году организовал крупную схему по отмыванию денег с помощью созданной им же платформы BTC-e.
Власти США оценивают ущерб от действий Винника в сумму от 4 млрд до 9 млрд долларов. В России же Винника обвиняют в хищении сотен миллионов рублей, сам подозреваемый ранее сознался в хищении 750 млн.