Экстрадированный в США Винник заявил о своей невиновности

Напомним, что Александра Винника арестовали на севере Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Его экстрадиции добивались сразу три страны: Россия, США и Франция. Греция в итоге передала россиянина французам, где он был приговорён к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 евро. После чего Винник был экстрадирован в США, где считают, что россиянин в 2011 году организовал крупную схему по отмыванию денег с помощью созданной им же платформы BTC-e.