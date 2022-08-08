В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
16 минут назад

Экстрадированный в США Винник заявил о своей невиновности

Елена Прошина

В суде Северного округа штата Калифорния о своей невиновности заявил экстрадированный в США гражданин России Александр Винник. Об этом сообщает ТАСС.

Экстрадированный в США Винник заявил о своей невиновности
Фото: ТАССТАСС

Следующее заседание суда намечено на 15 августа.

«Мы подтверждаем, что Винник предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения, и заявил о своей невиновности», – сообщил представитель суда журналистам.

Напомним, что Александра Винника арестовали на севере Греции в 2017 году по запросу Соединенных Штатов. Его экстрадиции добивались сразу три страны: Россия, США и Франция. Греция в итоге передала россиянина французам, где он был приговорён к пяти годам лишения свободы и штрафу в 100 000 евро. После чего Винник был экстрадирован в США, где считают, что россиянин в 2011 году организовал крупную схему по отмыванию денег с помощью созданной им же платформы BTC-e.

Власти США оценивают ущерб от действий Винника в сумму от 4 млрд до 9 млрд долларов. В России же Винника обвиняют в хищении сотен миллионов рублей, сам подозреваемый ранее сознался в хищении 750 млн.

В мире,Александр Винник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители