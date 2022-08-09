Литва исчерпала возможности для размещения украинских беженцев

Власти Литвы практически полностью исчерпали свои возможности по размещению беженцев, прибывающих в республику из Украины , заявил учредитель неправительственной организации (НПО) «Вместе мы сильнее», задействованной в распределении мигрантов, Эдмундас Якилайтис, передает ТАСС. По его словам, прием новых беженцев — проблема для Вильнюса .

«Наша база данных опустела. Что-то еще остается в базе данных самоуправлений. Изыскиваются возможности поселения беженцев в университетах, больницах <…>. Никому не пришлось жить в каких-то лагерях, массовых центрах, однако размещение вновь прибывающих затруднено», — добавил Якилайтис.

По официальным данным, с февраля Литва приняла почти 17 тыс. украинских беженцев. Большинство мигрантов были приняты непосредственно литовцами, часть сами сняли себе жилье, и лишь небольшое количество украинцев получили место в жилом фонде регионов. При этом в Вильнюсе считают, что Литва находится в числе лидеров по приему мигрантов, если смотреть на соотношение населения страны и количество беженцев.