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20 минут назад

На Украине пленного российского танкиста осудили на десять лет колонии

Lenta.ru

На Украине пленного российского танкиста Михаила Куликова осудили на десять лет колонии. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны за якобы имевший место выстрел по жилому многоэтажному дому. Куликову также предписали возместить судебные издержки на сумму 26 тысяч гривен (чуть больше 43 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

На Украине пленного российского танкиста осудили на 10 лет колонии
Фото: ТАССТАСС

Танкистов Куликова и его командира майора Леонида Щеткина пленили возле Чернигова 26 февраля. Украинская сторона утверждает, что якобы Щеткин приказал Куликову навестись и сделать выстрел по жилому многоэтажному дому. Снаряд попал в квартиру на десятом этаже, причинив разрушения. Однако убитых и пострадавших не обнаружилось.

28 июля стало известно, что Верховная рада Украины упростила освобождение осужденных, внесенных в списки на обмен в качестве военнопленных. Согласно новому закону, если пленного обменивают, в отношении него прекращается уголовное производство.

В мире,Происшествия,Михаил Куликов,Верховная Рада,
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