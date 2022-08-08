США заявили о готовности к любым шагам Пекина по Тайваню

Соединенные Штаты готовы к любым возможным решениям материкового Китая в отношении Тайваня. С таким заявлением выступила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Соединенные Штаты и мир не хотят видеть тут эскалацию. Соединенные Штаты готовы к тому, что решит делать Пекин", - сказала официальный представитель американского лидера Джо Байдена, комментируя развитие событий вокруг Тайваня.

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Жан-Пьер беседовала с журналистами на борту самолета президента США, отправившегося в штат Кентукки, чтобы ознакомиться на месте с ходом восстановительных работ после недавних разрушительных наводнений, вызванных проливными дождями.

Официальный представитель главы администрации США осудила действия, предпринимаемым Пекином в ситуации вокруг Тайваня. "Мы осуждаем эти действия. Мы их осуждали с того момента, когда они (власти КНР - прим. ТАСС) начали осуществлять эскалацию. И, как мы говорили, мы ожидали, что Китай может сделать данный шаг", - отметила Жан-Пьер. С ее точки зрения, действия КНР "являются провокационными, безответственными и повышают риск просчетов". "Именно об этом говорил президент" Байден, когда несколькими часами ранее сигнализировал о своей встревоженности обстановкой вокруг Тайваня, пояснила пресс-секретарь.

Кроме того, согласно изложенной ею информации, в политике США в отношении материкового Китая и Тайваня "ничего не изменилось". "Политика "одного Китая" является давней, и ничего там не поменяется", - заверила Жан-Пьер. По ее словам, США намерены в нынешней ситуации поддерживать тесную связь с зарубежными союзниками и "напрямую контактировать с Пекином". "Мы будем продолжать держать открытыми эти линии связи [с КНР]", - добавила представитель американского президента.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Преторию выразил в понедельник на совместной с главой МИД ЮАР Наледи Пандор пресс-конференции мнение, что Пекин делает неконструктивные шаги в ситуации вокруг Тайваня. "Мы (США - прим. ТАСС) нигде не стремимся к конфликту. Мы не хотели российской агрессии против Украины. Мы очень напряженно работали на дипломатическом поприще, чтобы не допустить этого, поскольку не хотим тратить свое время на подобное. Схожим образом нынешняя реакция Китая в отношении Тайваня, предпринимаемые [Пекином] действия в военной плоскости - якобы в ответ на мирный визит члена Конгресса [США в Тайбэй] - не способствуют [улучшению] ситуации. Как и тот факт, что Китай объявил о прекращении сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере изменения климата", - утверждал шеф американской дипломатии.

По его мнению, решение Пекина по климату - "это не наказание Соединенных Штатов, это наказание всего мира, особенно развивающегося мира и в первую очередь Африки".

Напряженность вокруг Тайваня

Состоявшаяся 2-3 августа поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси, занимающей третий по значимости пост в государственной иерархии США, состоится.

Вооруженные силы Китая в четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Предполагалось, что эти учения завершатся в полдень воскресенья (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, они были продлены на неопределенный срок.

Кроме того, в пятницу Пекин объявил о временной приостановке работы или упразднении восьми механизмов сотрудничества с США из-за визита Пелоси в Тайбэй. Речь идет в том числе об отмене встреч представителей военных ведомств, прекращении работы линии прямой связи между региональными военными командованиями, остановке взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также по борьбе с изменением климата и незаконной торговлей наркотиками.