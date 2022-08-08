В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
37 минут назад

Пока вы не уснули: решение Шольца по "Севпотоку - 2" и неожиданная проблема армии США

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ФРГ высказались о запуске «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не рассматривает вопрос введения в строй трубопровода «Северный поток — 2» даже при развитии неблагоприятного сценария в предстоящие месяцы. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что «Северный поток 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)», - подчеркнул он.

Читать новость полностью

Зеленский назвал условие для отказа от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы ничего своего не отдадим», - заявил Зеленский.

По его словам, проведение референдумов закроет для России «любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром».

Читать новость полностью

МЧС раскрыло предназначение рухнувшего в Коми самолета

Рухнувший у аэропорта Ухты в Коми самолет использовался для разведки природных пожаров, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В городе Ухта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки», – цитирует сообщение МЧС ТАСС.

Читать новость полностью

Блумберг назвал неожиданную проблему армии США

Американский бизнесмен Майкл Блумберг назвал самой большой проблемой армии США нежелание американцев служить. Об этом он рассказал в своей статье для Bloomberg.

«Все меньше американцев могут и хотят надевать военную форму. Чтобы сохранить превосходство вооруженных сил, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он вербует и удерживает солдат», - считает Блумберг.

Читать новость полностью

Группа «Би-2» отреагировала на информацию об отъезде из России

Музыкальный коллектив «Би-2» в своем Telegram-канале сообщил, что не покидал Россию. Артисты рассказали, что на данный момент находятся в отпуске.

«С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — говорится в аккаунте группы.

Читать новость полностью

Назван способ защиты от нового вируса из Китая

Десятки китайцев уже подхватили зоонозный вирус LayV «Ланъя». Смертность от этого патогена выше, чем от COVID-19. Об этом пишет The Paper.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что заразиться можно от диких животных. Он порекомендовал избегать любых контактов с ними, а также не употреблять в пищу их мясо.

Читать новость полностью

В России появился еще один фигурант дела о госизмене

В России появился еще один фигурант уголовного дела о государственной измене. Как уточнили в Лефортовском суде Москвы, речь идет о россиянине по фамилии Титов.

Согласно данным картотеки, изначально он был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву. В настоящее время следствие просит продлить ему меру пресечения.

Читать новость полностью

Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

У Apple могут возникнуть проблемы при поставке новых смартфонов на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Авторы подчеркивают, что приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином поставили под угрозу дальнейшую судьбу товаров компании.

Читать новость полностью

Финляндию возмутил "визовый транзит" россиян

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны следят за целевым использованием шенгенских виз и готовы принять меры, если правила их использования будут нарушаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно правилам Финляндии, получатель шенгенской визы обязан провести большую часть времени, определённого визой, в стране выпуска визы, то есть в данном случае – в Финляндии.

Читать новость полностью

Москвич съел арбуз и попал в реанимацию

Unsplash

Москвич съел арбуз и попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне мужчина попробовал купленный на местном рынке арбуз.

Через некоторое время его состояние начало ухудшаться — утром 6 августа мужчину госпитализировали в ГКБ имени Иноземцева с диагнозом «токсическое действие неуточненного вещества».

Читать новость полностью

В мире,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Майкл Блумберг,Владимир Зеленский,Apple,Пентагон,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители