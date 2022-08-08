Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ФРГ высказались о запуске «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не рассматривает вопрос введения в строй трубопровода «Северный поток — 2» даже при развитии неблагоприятного сценария в предстоящие месяцы. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что «Северный поток 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)», - подчеркнул он.

Зеленский назвал условие для отказа от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Россией, если в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении к РФ. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы ничего своего не отдадим», - заявил Зеленский.

По его словам, проведение референдумов закроет для России «любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром».

МЧС раскрыло предназначение рухнувшего в Коми самолета

Рухнувший у аэропорта Ухты в Коми самолет использовался для разведки природных пожаров, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

«В городе Ухта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в 400 метрах от аэропорта в лесном массиве и загорелся. На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки», – цитирует сообщение МЧС ТАСС.

Блумберг назвал неожиданную проблему армии США

Американский бизнесмен Майкл Блумберг назвал самой большой проблемой армии США нежелание американцев служить. Об этом он рассказал в своей статье для Bloomberg.

«Все меньше американцев могут и хотят надевать военную форму. Чтобы сохранить превосходство вооруженных сил, Пентагону необходимо переосмыслить то, как он вербует и удерживает солдат», - считает Блумберг.

Группа «Би-2» отреагировала на информацию об отъезде из России

Музыкальный коллектив «Би-2» в своем Telegram-канале сообщил, что не покидал Россию. Артисты рассказали, что на данный момент находятся в отпуске.

«С удивлением читаем вбросы, что мы «тайно и спешно покинули страну». Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — говорится в аккаунте группы.

Назван способ защиты от нового вируса из Китая

Десятки китайцев уже подхватили зоонозный вирус LayV «Ланъя». Смертность от этого патогена выше, чем от COVID-19. Об этом пишет The Paper.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что заразиться можно от диких животных. Он порекомендовал избегать любых контактов с ними, а также не употреблять в пищу их мясо.

В России появился еще один фигурант дела о госизмене

В России появился еще один фигурант уголовного дела о государственной измене. Как уточнили в Лефортовском суде Москвы, речь идет о россиянине по фамилии Титов.

Согласно данным картотеки, изначально он был арестован в одном из российских регионов, после чего этапирован в Москву. В настоящее время следствие просит продлить ему меру пресечения.

Поставки iPhone 14 оказались под угрозой

У Apple могут возникнуть проблемы при поставке новых смартфонов на рынок. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Авторы подчеркивают, что приезд спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином поставили под угрозу дальнейшую судьбу товаров компании.

Финляндию возмутил "визовый транзит" россиян

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер заявил, что власти страны следят за целевым использованием шенгенских виз и готовы принять меры, если правила их использования будут нарушаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно правилам Финляндии, получатель шенгенской визы обязан провести большую часть времени, определённого визой, в стране выпуска визы, то есть в данном случае – в Финляндии.

Москвич съел арбуз и попал в реанимацию

Unsplash

Москвич съел арбуз и попал в реанимацию из-за отравления неизвестным веществом. Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне мужчина попробовал купленный на местном рынке арбуз.